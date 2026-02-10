DECOUVERTE NOUVELLE BIERE ET CONCERT ROCKABILLY SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Début : 2026-03-20 20:00:00
Rendez-vous à la brasserie des Neste pour célébrer le lancement de leur nouvelle bière avec un concert du trio Rockabilly Tonton Billy !
Restauration assurée par le Foodtruck Royal Fish & Chips dès 18h30.
Concert 20h (environ)
Entrée gratuite Participation libre mais nécessaire
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 30 95 brasseriedespics@yahoo.fr
English :
Join us at Brasserie des Neste to celebrate the launch of their new beer with a concert by Rockabilly trio Tonton Billy!
Food provided by the Royal Fish & Chips foodtruck from 6:30pm.
Concert 8pm (approx.)
Free admission Free participation required
L’événement DECOUVERTE NOUVELLE BIERE ET CONCERT ROCKABILLY Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-02-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65