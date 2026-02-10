DECOUVERTE NOUVELLE BIERE ET CONCERT ROCKABILLY SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

DECOUVERTE NOUVELLE BIERE ET CONCERT ROCKABILLY

SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Rendez-vous à la brasserie des Neste pour célébrer le lancement de leur nouvelle bière avec un concert du trio Rockabilly Tonton Billy !

Restauration assurée par le Foodtruck Royal Fish & Chips dès 18h30.

Concert 20h (environ)

Entrée gratuite Participation libre mais nécessaire

4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 30 95 brasseriedespics@yahoo.fr

English :

Join us at Brasserie des Neste to celebrate the launch of their new beer with a concert by Rockabilly trio Tonton Billy!

Food provided by the Royal Fish & Chips foodtruck from 6:30pm.

Concert 8pm (approx.)

Free admission Free participation required

