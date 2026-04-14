Découverte ou redécouverte du Jardin du Pré en Bulle, Jardin du Pré en Bulle, Jabreilles-les-Bordes

Découverte ou redécouverte du Jardin du Pré en Bulle 6 et 7 juin Jardin du Pré en Bulle Haute-Vienne

Un parking est mis à disposition des visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Nathalie et Alain vous invitent à explorer leur jardin, où chaque pas réserve une surprise. Un voyage végétal et artistique, où règne une atmosphère apaisante et sereine. L’accès au jardin est gratuit avec parcours libre. Aucun accueil n’est prévu, mais le propriétaire des lieux sera présent pour fournir des précisions à la demande.

Jardin du Pré en Bulle Grand Vaud, 87370 Jabreilles-les-Bordes, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 86 65 83 62 https://preenbulle-artnat87.org/ Nathalie et Alain vous invitent à un voyage au cœur de leur jardin, où chaque pas révèle une nouvelle surprise.

La visite débute par un chemin en sous-bois, bordé d’arbustes et de graminées, qu’accompagnent des sculptures en métal. Le jardin d’ombre se dévoile en contrebas, à gauche comme à droite, invitant à la contemplation.

En remontant, vous découvrez le Domespace, lové contre un talus soutenu par un mur en pierres sèches, sur lequel un chat semble somnoler paisiblement. La partie haute, ceinturée de hêtres et de châtaigniers, s’articule autour d’un bassin dont le murmure de la cascade et le petit jardin zen créent une ambiance envoûtante. Ici, sculptures et végétation s’entremêlent dans un fouillis organisé, tandis que le lama et les biquettes naines ajoutent une touche de vie et de douceur.

Votre regard se porte ensuite vers la partie basse, plus aérée et généreuse, où de grands arbres dessinent les contours d’un espace aux multiples facettes. On y traverse d’abord le jardin de grand-mère, circulaire, avec son bassin orné de plantes aquatiques. Plus loin, des massifs luxuriants déploient une palette de rosiers, d’arbustes décoratifs, de vivaces et de graminées, tandis que le verger-potager, animé par des poules naines hollandaises, rappelle le lien entre nature et gourmandise. Non loin, le potager de Gargantua surprend avec ses légumes géants en céramique, et l’univers d’Alice, où tout semble possible, invite à la rêverie. Çà et là, des statues en pierre ou en fer, ainsi que des objets détournés, ponctuent le parcours de touches poétiques.

En reprenant le chemin du retour, c’est une atmosphère apaisante et empreinte de sérénité qui reste en mémoire, comme un écho de ce voyage végétal et artistique.

Superficie : 8 000 m²

Nathalie et Alain vous invitent à explorer leur jardin, où chaque pas réserve une surprise. Un voyage végétal et artistique, où règne une atmosphère apaisante et sereine. L’accès au jardin est avec à…

©Alain MESNAGE