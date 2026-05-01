Marché de potiers Jardin du Pré en Bulle Jabreilles-les-Bordes

Jabreilles-les-Bordes

Marché de potiers

Jardin du Pré en Bulle 1 Route du Camp de Cesar Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Au cœur d’un jardin paysagé d’un hectare, les visiteurs déambulent entre les œuvres de trente-deux potiers, qui dévoilent leurs créations dans un écrin de verdure propice à la découverte et à la contemplation. .

Jardin du Pré en Bulle 1 Route du Camp de Cesar Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 66 78 artnat87370@gmail.com

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English : Marché de potiers

L’événement Marché de potiers Jabreilles-les-Bordes a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin