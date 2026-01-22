Marché de Potiers au Pré en Bulle Jardin du Pré en Bulle Jabreilles-les-Bordes

Marché de Potiers au Pré en Bulle

Jardin du Pré en Bulle 1 Route du Camp de Cesar Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Une trentaine de potiers céramistes aux créations très variées vous attendent dans le cadre d’un jardin paysagé où la zénitude règne. Ambiance musicale sur les deux jours avec un repas collectif le samedi soir. .

Jardin du Pré en Bulle 1 Route du Camp de Cesar Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 66 78 artnat87370@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Potiers au Pré en Bulle

L’événement Marché de Potiers au Pré en Bulle Jabreilles-les-Bordes a été mis à jour le 2026-01-27 par Terres de Limousin