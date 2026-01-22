Marché de Potiers au Pré en Bulle Jardin du Pré en Bulle Jabreilles-les-Bordes
Marché de Potiers au Pré en Bulle Jardin du Pré en Bulle Jabreilles-les-Bordes samedi 30 mai 2026.
Marché de Potiers au Pré en Bulle
Jardin du Pré en Bulle 1 Route du Camp de Cesar Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Une trentaine de potiers céramistes aux créations très variées vous attendent dans le cadre d’un jardin paysagé où la zénitude règne. Ambiance musicale sur les deux jours avec un repas collectif le samedi soir. .
Jardin du Pré en Bulle 1 Route du Camp de Cesar Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 66 78 artnat87370@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Potiers au Pré en Bulle
L’événement Marché de Potiers au Pré en Bulle Jabreilles-les-Bordes a été mis à jour le 2026-01-27 par Terres de Limousin