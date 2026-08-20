Découverte patrimoniale à vélo de Clermont à Cébazat, Place du 1er mai, Clermont-Ferrand
dimanche 20 septembre 2026 · Place du 1er mai · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Découverte patrimoniale à vélo de Clermont à Cébazat Dimanche 20 septembre, 14h00 Place du 1er mai Puy-de-Dôme
Départ : devant l’entrée de Polydôme Ouvert aux enfants à partir de 12 ans accompagnés d’un adulte. Vélo indispensable et casque obligatoire. (Possibilité de location aux stations C.Vélo).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Enfourchez votre vélo pour partir à la découverte du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui. Visite réalisée par une guide-conférencière et parcours encadré par Vélo-Cité 63.
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Enfourchez votre vélo pour partir à la découverte du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui. Visite réalisée par une guide-conférencière et parcours encadré par Vélo-Cité 63.
© Clermont Auvergne Volcans
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