Découverte pêche à pied Saint-Pol-de-Léon
Découverte pêche à pied Saint-Pol-de-Léon mardi 4 août 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Découverte pêche à pied
Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Venez découvrir la pêche à pied !
Prévoir bottes, seau, casquette, eau … Déplacement en transport individuel au point de RDV (donné par téléphone et fixé en fonction des réservations et du coefficient de marée).
Réservations et paiements la veille par téléphone. .
Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 84 85 26 05
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English :
L’événement Découverte pêche à pied Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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