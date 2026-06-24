Santec

Découverte pêche à pied

Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 11:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Venez découvrir la pêche à pied !

Prévoir bottes, seau, casquette, eau … Déplacement en transport individuel au point de RDV (donné par téléphone et fixé en fonction des réservations et du coefficient de marée).

Réservations et paiements la veille par téléphone. .

Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 84 85 26 05

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English :

L’événement Découverte pêche à pied Santec a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX