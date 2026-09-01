[Découverte] Plongez dans les coulisses de Dieppe Scène Nationale Dieppe Scène Nationale Dieppe
dimanche 20 septembre 2026 · Dieppe Scène Nationale · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Découverte] Plongez dans les coulisses de Dieppe Scène Nationale
Dieppe Scène Nationale / 1 quai Bérigny Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez l’envers du décor d’un théâtre !
L’équipe de Dieppe Scène Nationale vous ouvre exceptionnellement les portes du théâtre. Rencontrez les personnes qui font vivre les spectacles régie lumière, plateau, son… Montez sur scène et découvrez les coulisses pour comprendre comment naît un spectacle, de la technique à l’émotion.
Visite limitée à 20 personnes
Réservation obligatoire
Réservations 02 35 82 04 43
www.dsn.asso.fr Réservations ouvertes à partir du mardi 8 septembre à 13h30. .
Dieppe Scène Nationale / 1 quai Bérigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43
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English : [Découverte] Plongez dans les coulisses de Dieppe Scène Nationale
L’événement [Découverte] Plongez dans les coulisses de Dieppe Scène Nationale Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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