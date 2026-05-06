Découverte thématique au musée d’art Roger-Quilliot Revue de détails Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Découverte thématique au musée d’art Roger-Quilliot Revue de détails

Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, CEZAM, étudiant, CNAS, sur présentation du justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Visite commentée de l’exposition, conduite par un guide conférencier.

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Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 98 65 00 info@clermontauvergnevolcans.com

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English :

Guided tour of the exhibition, led by an expert guide.

L’événement Découverte thématique au musée d’art Roger-Quilliot Revue de détails Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-28 par Clermont Auvergne Métropole