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Découverte thématique au musée d’art Roger-Quilliot Revue de détails Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand

Découverte thématique au musée d’art Roger-Quilliot Revue de détails Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Place Louis-Deteix

Adresse : Musée d'art Roger-Quilliot

Ville : 63100 Clermont-Ferrand

Département : Puy-de-Dôme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif réduit personne en situation de handicap, demandeur d'emploi, CEZAM, étudiant, CNAS, sur présentation du justificatif

Clermont-Ferrand

Découverte thématique au musée d’art Roger-Quilliot Revue de détails

Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, CEZAM, étudiant, CNAS, sur présentation du justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Visite commentée de l’exposition, conduite par un guide conférencier.
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Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 98 65 00  info@clermontauvergnevolcans.com

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English :

Guided tour of the exhibition, led by an expert guide.

L’événement Découverte thématique au musée d’art Roger-Quilliot Revue de détails Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-28 par Clermont Auvergne Métropole

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