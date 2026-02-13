Mais où est passé Eudes ?, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Mais où est passé Eudes ? Mercredi 10 juin, 14h00 Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Le plus vieux document des Archives, un diplôme paraphé de la main d’Eudes roi des Francs en 894 a disparu. Sous forme de jeu de piste, les enfants sont invités à explorer les coulisses des Archives pour dénouer les fils de cette mystérieuse disparition. C’est aussi l’occasion de parcourir les magasins, interroger les archivistes et comprendre les missions des Archives.

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat – 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 23 45 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr/wform/wform/fill/Valo/n:913 »}]

Une enquête au cœur des Archives pour les 6-12 ans

Arch. dép. Puy-de-Dôme