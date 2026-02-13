Le site Internet des Archives : un incontournable pour débuter ses recherches !, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Le site Internet des Archives : un incontournable pour débuter ses recherches ! Mardi 9 juin, 13h00 Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T13:00:00+02:00 – 2026-06-09T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T13:00:00+02:00 – 2026-06-09T14:00:00+02:00

Rechercher

Présentation du site Internet des Archives départementales qui permet de réaliser, à distance, ses premières recherches à distance au sein de séries entièrement numérisées (état civil, cadastre napoléonien, recensements de population, etc.), mais aussi de préparer efficacement sa venue en salle de lecture grâce à la mise en ligne régulière des inventaires qui permettent de connaître les sources qui pourront être consultées en salle de lecture.

Découvrir

Avec la mose à disposition de nombreux articles, de vidéos ou d’outils pédagogiques, le site Internet est aussi un lieu de connaissance et de découverte historique et ludique du patrimoine puydômois.

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat – 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 23 40 85 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr/wform/wform/fill/Valo/n:913 »}]

Atelier d’une heure pour découvrir les fonctionnalités et les ressources documentaires du site des Archives du Puy-de-Dôme.

Arch. dép. Puy-de-Dôme