Découvrez cette église du XIXe siècle lors d’une visite libre, Église Saint-Abdon-et-Sennen, Pierrerue

Informations pratiques

Découvrez cette église du XIXe siècle lors d’une visite libre 19 et 20 septembre Église Saint-Abdon-et-Sennen Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir cette église née en 1845 de la volonté des habitants du hameau de Combejean de pouvoir se rendre à la messe malgré la montée des eaux isolant une partie du village lors des intempéries. Réalisée en calcaire et grès locaux, l’édifice est doté d’une cloche datant de 1668 et classée au titre des Monuments historiques.

Église Saint-Abdon-et-Sennen 34360 Pierrerue Pierrerue 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 01 55 http://www.mairiedepierrerue.fr Située dans un hameau en contrebas du village de Pierrerue, l’église de Combejean est un modeste édifice du XIXe siècle. Elle abrite notamment un autel du monument aux morts, érigé après la Première Guerre mondiale.

À l’extérieur, l’édifice est surmonté d’une cloche datée de 1668, classée au titre des monuments historiques.

Venez découvrir cette église née en 1845 de la volonté des habitants du hameau de Combejean de pouvoir se rendre à la messe malgré la montée des eaux isolant une partie du village lors des Réalisée…

© Melkan Bassil