Découvrez des manuscrits et imprimés médiévaux des XVe et XVIe siècles, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Humaniste · Sélestat
Informations pratiques
Découvrez des manuscrits et imprimés médiévaux des XVe et XVIe siècles 19 et 20 septembre Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin
Gratuit. Places très limitées. Réservation recommandée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez un patrimoine fragile, mais durable, en profitant de ce moment d’échange, hors du temps, pour découvrir un original du Trésor.
Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes en juin 2018, après quatre années de fermeture pour restructuration, menée par l’architecte Rudy Ricciotti.
Cette bibliothèque conserve un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe et XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages provient de la bibliothèque paroissiale et de la collection personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.
Découvrez un patrimoine fragile, mais durable, en profitant de ce moment d’échange, hors du temps, pour découvrir un original du Trésor.
©Yeliz
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