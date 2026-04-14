Découvrez et testez mouv’ngo vélo, service de location de vélos à Sillé le Guillaume, Place de la république – Sillé le Guillaume, Sillé-le-Guillaume
Découvrez et testez mouv’ngo vélo, service de location de vélos à Sillé le Guillaume, Place de la république – Sillé le Guillaume, Sillé-le-Guillaume jeudi 4 juin 2026.
Découvrez et testez mouv’ngo vélo, service de location de vélos à Sillé le Guillaume Jeudi 4 juin, 16h00 Place de la république – Sillé le Guillaume Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T16:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T16:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Dédié aux habitants et actifs du territoire du Pôle métropolitain mobilités Le Mans-Sarthe propose, avec son service de location mouvn’go vélo, de tester et d’adopter le vélo pour ses déplacements du quotidien.
Différents types de vélos sont proposés : VAE, vélos pliants, longtails, vélos à assise basse.
Les tarifs sont accessibles, la location comprend des accessoires et la maintenance des vélos.
Grâce à son agence mobile, le service intervient en proximité, sur le territoire.
Les animations programmée pendant Mai à vélo permettent à chacune et chacun de découvrir le fonctionnement du service, de tester les vélos proposés, et de les réserver ! A Sillé le Guilaume, l’animation est programmée pendant la journée La rue aux enfants, organisée par la commune
Plus d’informations : www.jechangedemode.fr
www.sille-le-guillaume.fr
Place de la république – Sillé le Guillaume Place de la république – Sillé le Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « http://www.jechangedemode.fr »}, {« link »: « http://www.sille-le-guillaume.fr »}]
Mai 2026 : lancement du service de location de vélos mouv’ngo vélo ! Venez vous informer sur le service et tester les différents vélos proposés à l’occasion des animations proposées !
À voir aussi à Sillé-le-Guillaume (Sarthe)
- Trail Circuit de la Chapelle Lamarre Sillé-le-Guillaume Sarthe 1 mai 2026
- Sentier découverte nature Sillé-le-Guillaume Sarthe 1 mai 2026
- Circuit de ville Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume Sarthe 1 mai 2026
- Circuit du Saut du Serf (n°7) Sillé-le-Guillaume Sarthe 1 mai 2026
- Trail Circuit de Roche Brune Sillé-le-Guillaume Sarthe 1 mai 2026