Backyard Loop du Lac de Sillé Sillé Plage Sillé-le-Guillaume

Backyard Loop du Lac de Sillé

Sillé Plage Camping de la Forêt Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

2026-07-04

La Sillé Backyard Loop, c’est une course où chaque boucle compte, où la stratégie se mêle à l’endurance, et où la forêt de Sillé-le-Guillaume devient ton terrain de jeu. Si tu aimes repousser tes limites, tester ton mental et jouer avec le temps, cette épreuve est pour toi.

Ce que tu vas trouver sur place

Une course en solo unique chaque boucle fait 6,704 km pour 50 m de dénivelé, à réaliser en moins d’une heure ;

Un départ toutes les heures, dès 9h jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul coureur ;

Une base vie conviviale au Camping La Forêt Seasonova avec ravitaillements légers, espace pour ton équipement et assistance autorisée entre les tours ;

Une course exigeante sur un parcours balisé dans la forêt domaniale et zones sensibles, à respecter scrupuleusement pour la protection de l’environnement.

Focus parcours

Chaque boucle est un micro-univers de stratégie et de gestion de l’effort. Tu cours, tu gères ton rythme à 7 km/h pour tenir le plus longtemps possible. L’avantage ? Courir vite te permet de récupérer avant la boucle suivante, courir plus lentement te met à l’épreuve mentalement. Tu seras confronté à la forêt, aux zones Natura 2000 et aux défis naturels qui exigent concentration et respect. La victoire se joue autant dans les jambes que dans la tête quand il ne reste plus qu’un seul coureur à boucler la distance dans le temps imparti, il est déclaré vainqueur.

3 (très) bonnes raisons de participer

Vivre une expérience hors normes où la gestion du temps devient un défi en soi ;

Profiter d’un cadre naturel préservé dans la forêt de Sillé-le-Guillaume, tout en respectant l’environnement ;

Relever un challenge mental et physique inédit, où chaque boucle franchie te rapproche du sommet… et où chaque décision compte.

Alors, tu relèves le défi et viens tester tes limites à la Sillé Backyard Loop ? Et si tu veux prolonger l’expérience sur un format différent, le Grand Trail du Lac de Sillé devrait clairement te parler. .

Sillé Plage Camping de la Forêt Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 66 35 20 lestraileursdesille@gmail.com

