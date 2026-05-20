Sillé-le-Guillaume

Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage le dimanche 14 juin 2026 de 10h à 18h

Initiation gratuite aux sports nautiques, baptême de voile et canoë .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 10 29 90 contact.cvs72@gmail.com

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English :

L’événement Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Sillé-Le-Guillaume