Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage Sillé-le-Guillaume
Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage Sillé-le-Guillaume dimanche 14 juin 2026.
Sillé-le-Guillaume
Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage
Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage le dimanche 14 juin 2026 de 10h à 18h
Initiation gratuite aux sports nautiques, baptême de voile et canoë .
Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 10 29 90 contact.cvs72@gmail.com
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English :
L’événement Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Sillé-Le-Guillaume
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