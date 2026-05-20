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Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage Sillé-le-Guillaume

Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage Sillé-le-Guillaume dimanche 14 juin 2026.

Ville : 72140 Sillé-le-Guillaume

Département : Sarthe

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Sillé-le-Guillaume

Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage le dimanche 14 juin 2026 de 10h à 18h

Initiation gratuite aux sports nautiques, baptême de voile et canoë   .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 10 29 90  contact.cvs72@gmail.com

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English :

L’événement Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Sillé-Le-Guillaume

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