Rando musi-gourmande Sillé-le-Guillaume
Rando musi-gourmande Sillé-le-Guillaume samedi 20 juin 2026.
Sillé-le-Guillaume
Rando musi-gourmande
Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Randonnée musicale & gourmande le samedi 22 juin 2024
Randonnée musicale & gourmande le samedi 20 juin 2026
Départ entre 17h et 17h30 place de la gare à Sillé-le-Guillaume
Boucle de 9km avec des étapes gourmandes et différents groupes de musique
Inscription obligatoire au 07 55 60 64 80
20€/personne .
Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 55 60 64 80
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English :
Musical and gourmet tour on Saturday, June 22, 2024
L’événement Rando musi-gourmande Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Sillé-Le-Guillaume
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