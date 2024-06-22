Sillé-le-Guillaume

Rando musi-gourmande

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Randonnée musicale & gourmande le samedi 22 juin 2024

Randonnée musicale & gourmande le samedi 20 juin 2026

Départ entre 17h et 17h30 place de la gare à Sillé-le-Guillaume

Boucle de 9km avec des étapes gourmandes et différents groupes de musique

Inscription obligatoire au 07 55 60 64 80

20€/personne .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 55 60 64 80

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English :

Musical and gourmet tour on Saturday, June 22, 2024

L’événement Rando musi-gourmande Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Sillé-Le-Guillaume