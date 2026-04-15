Sillé-le-Guillaume

Beach Vert

Allée Somerton Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La Ligue de Football des Pays de la Loire organise à nouveau cette année le Beach Vert , une animation estivale originale, mettant en lumière nos territoires.

Le Beach Vert est de retour !

La Ligue de Football des Pays de la Loire organise à nouveau cette année le Beach Vert , une animation estivale originale, mettant en lumière nos territoires.

Rendez-vous le jeudi 24 juillet 2026 de 13h30 à 17h sur le site naturel classé du Lac de Sillé pour cet événement organisé en partenariat avec le FC Pays de Sillé.

⚽Pour rappel, le Beach Vert est une tournée itinérante créée avec un objectif social offrir aux enfants (filles et garçons) de 6 à 15 ans et aux communes rurales un accès GRATUIT à des événements sportifs près de chez eux.

Au programme jeux sportifs, des animations ludiques, des cadeaux et un goûter dans un cadre naturel et convivial.

Inscription en ligne https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc319ZMQCRAm_jdCZYtFfTM1FPwmQNdNRihHjUryWj8Lfyn8A/viewform .

Allée Somerton Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 10 32 officedetourisme@4cps.fr

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English :

Once again this year, the Pays de la Loire Football League is organizing the Beach Vert , an original summer event highlighting our regions.

L’événement Beach Vert Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Sillé-Le-Guillaume