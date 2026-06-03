Sillé-le-Guillaume

Fête du Développement Durable

145 La Mardelle Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Fête du Développement Durable à la Recyclerie La Ressource

Toute l’équipe de la recyclerie La Ressource vous attend pour la 5e édition de La Fête du développement durable , samedi 4 juillet de 10 h à 17 h (gratuit)

Cette année, nous accueillons des brocanteurs professionnels ; des producteurs locaux (fromages de vache et chèvre, vin, cidre, bière et jus de pommes, pain, bocaux, œufs, légumes, sirop, miel, confitures et compotes, conserves et rillettes …) ; des exposants/artisans (bijoux en acier inoxydable et fantaisie, création et upcycling couture, cire de soja résine époxy, maroquinerie, pépiniériste …)

Deux expositions photos seront également à découvrir La première, de Yann-Arthus Bertrand Le développement durable, pourquoi ? et la deuxième du Club Maine photo nature de Rouessé-Vassé Faune locale en nature .

Un espace restauration food truck et boissons est prévu pour vous restaurer tout au long de la journée. .

145 La Mardelle Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 36 06 53 accueil@laressource.afajes.org

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English :

Fête du Développement Durable at La Ressource recycling center

L’événement Fête du Développement Durable Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Sillé-Le-Guillaume