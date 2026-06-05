Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) La mode Sillé-le-Guillaume mercredi 8 juillet 2026.

Sillé-le-Guillaume

Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) La mode

Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Château médiéval de Sillé Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août à 14h30

La mode Crée ta bourse en cuir

Réservation

02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .

Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) La mode Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume