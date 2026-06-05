Visite familiale en costume Sillé-le-Guillaume
Visite familiale en costume Sillé-le-Guillaume mardi 7 juillet 2026.
Sillé-le-Guillaume
Visite familiale en costume
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
La dame de Sillé fera découvrir la forteresse à toute la famille ! Pour vivre la vie de château le temps d’une visite, des costumes pour enfants seront à disposition.
Château médiéval de Sillé-le-Guillaume Tous les mardis et jeudis du 7 juillet au 27 août, à 14h30
Réservation
02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite familiale en costume Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume
À voir aussi à Sillé-le-Guillaume (Sarthe)
- Porte Ouverte du Cercle de Voile de Sillé Plage Sillé-le-Guillaume 14 juin 2026
- Rando musi-gourmande Sillé-le-Guillaume 20 juin 2026
- Backyard Loop du Lac de Sillé Sillé Plage Sillé-le-Guillaume 4 juillet 2026
- Rendez-vous médiévaux Une garnison au château Sillé-le-Guillaume 5 juillet 2026
- Visite guidée À la lueur des bougies Sillé-le-Guillaume 7 juillet 2026