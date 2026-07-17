Découvrez la Banque de France de Charleville-Mézières autrement !, Banque de France de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Découvrez la Banque de France de Charleville-Mézières autrement ! Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Banque de France de Charleville-Mézières Ardennes

Inscription recommandée (places limitées). Présentation d’une pièce d’identité valide et inspection des sacs. Merci de vous présenter 15 min avant l’horaire indiqué sur votre billet afin de profiter pleinement de votre visite. Durée de la visite : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’unité de Charleville-Mézières vous ouvre ses portes pour une immersion originale mêlant patrimoine, pédagogie et échanges.

Même situés hors de bâtiments historiques, nos locaux vous permettront de découvrir le rôle de la Banque de France à travers le temps et aujourd’hui, dans un cadre convivial et accessible à tous.

Au programme :

• Une présentation de notre patrimoine et de notre évolution

• Des ateliers interactifs pour mieux repérer les arnaques du quotidien

• Des quiz ludiques autour des notions économiques et budgétaires

• Une découverte de nos missions au service des particuliers et des entreprises

• Un atelier pour apprendre à authentifier un billet de banque

• Des échanges avec nos experts sur la stabilité financière

• Des discussions ouvertes autour de l’actualité économique

Un événement pour tous les publics : des activités adaptées permettront également aux enfants de découvrir, de manière ludique, le monde de l’économie et de la monnaie.

Venez échanger librement avec nos équipes et poser toutes vos questions dans une ambiance conviviale.

Une belle occasion de découvrir les coulisses d’une institution au cœur de l’économie !

Banque de France de Charleville-Mézières 18A avenue Georges Corneau 08000 Charleville Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 3414 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-la-banque-de-france-se-devoile »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’unité de Charleville-Mézières vous ouvre ses portes pour une immersion originale mêlant patrimoine, pédagogie et échanges.

©Banque de France