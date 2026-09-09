Découvrez la boule de fort au Cercle des Peupliers, Cercle des Peupliers Morannes, Morannes sur Sarthe-Daumeray
samedi 19 septembre 2026 · Cercle des Peupliers Morannes · Morannes sur Sarthe-Daumeray
Informations pratiques
Découvrez la boule de fort au Cercle des Peupliers 19 et 20 septembre Cercle des Peupliers Morannes Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez la porte du Cercle des Peupliers à Morannes et découvrez l’un des trésors du patrimoine vivant angevin : la boule de fort !
Cousin de la pétanque, mais bien différent, ce jeu traditionnel né en Anjou au XIXe siècle se pratique à l’intérieur, sur une longue piste incurvée. Les boules, ferrées et légèrement déséquilibrées par leur « fort », suivent une trajectoire surprenante et demandent adresse, précision et finesse.
Au Cercle des Peupliers, vous pourrez visiter la société de boule de fort, découvrir les secrets de ce jeu emblématique et même vous essayer à la pratique. Une belle occasion de partager un moment convivial et de découvrir une tradition qui fait partie de l’identité angevine.
Et comme le veut la tradition, avant de fouler la piste, il faudra chausser les fameuses pantoufles !
Alors, venez découvrir, observer et tenter votre chance sur la piste : la boule de fort n’attend plus que vous !
Visite semi-guidée | Gratuite
Renseignement au 06 62 46 28 44
Cercle des Peupliers Morannes 8 Grande rue Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Morannes Maine-et-Loire Pays de la Loire
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez la porte du Cercle des Peupliers à Morannes et découvrez l’un des trésors du patrimoine vivant angevin : la boule de fort !
©Laura Bellanger
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