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AGENDA · Morannes sur Sarthe-Daumeray

Visite libre du Théâtre de Rouget le Braconnier, Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray, Morannes sur Sarthe-Daumeray

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray · Morannes sur Sarthe-Daumeray

Visite libre du Théâtre de Rouget le Braconnier, Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray, Morannes sur Sarthe-Daumeray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray
Adresse
Rue rouget le braconnier daumeray
Ville
49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray
Département
Maine-et-Loire

Visite libre du Théâtre de Rouget le Braconnier Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez l’envers du décor et laissez-vous emporter par la magie de ce théâtre unique en son genre !

Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray Rue rouget le braconnier daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Daumeray Maine-et-Loire Pays de la Loire
Découvrez l’envers du décor et laissez-vous emporter par la magie de ce théâtre unique en son genre !

Laura Bellanger

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