Visite libre du Théâtre de Rouget le Braconnier, Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray, Morannes sur Sarthe-Daumeray

Informations pratiques

Visite libre du Théâtre de Rouget le Braconnier Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez l’envers du décor et laissez-vous emporter par la magie de ce théâtre unique en son genre !

Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray Rue rouget le braconnier daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Daumeray Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découvrez l’envers du décor et laissez-vous emporter par la magie de ce théâtre unique en son genre !

Laura Bellanger