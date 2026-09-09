Visite libre du Théâtre de Rouget le Braconnier, Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray, Morannes sur Sarthe-Daumeray
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray · Morannes sur Sarthe-Daumeray
Informations pratiques
Visite libre du Théâtre de Rouget le Braconnier Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Découvrez l’envers du décor et laissez-vous emporter par la magie de ce théâtre unique en son genre !
Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray Rue rouget le braconnier daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Daumeray Maine-et-Loire Pays de la Loire
Découvrez l’envers du décor et laissez-vous emporter par la magie de ce théâtre unique en son genre !
Laura Bellanger
À voir aussi à Morannes sur Sarthe-Daumeray (Maine-et-Loire)
- Ateliers d’initiation à l’aquaponie la Ferme Aquacole d’Anjou Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray 12 septembre 2026
- Découvrez la boule de fort au Cercle des Peupliers, Cercle des Peupliers Morannes, Morannes sur Sarthe-Daumeray 19 septembre 2026
- Mairie de Chemiré, Mairie de Chemiré, Morannes sur Sarthe-Daumeray 19 septembre 2026
- Visite libre du pont de Bréaud, Pont de Bréaud, Morannes sur Sarthe-Daumeray 19 septembre 2026
- CHAPELLE AUX GRENOUILLES, Chapelle aux grenouilles, Morannes sur Sarthe-Daumeray 20 septembre 2026