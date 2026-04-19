Découvrez la Cour de Gisèle ! La Cour de Gisèle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 15:00 – 23:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Tout public

Lauréate des lieux à réinventer, la « cour de Gisèle » est actuellement un square situé au 83 rue Saint Jacques à Nantes Sud. Avec son magnifique platane, cette place méconnue ne demande qu’à se faire connaitre ! Les habitants, commerçants et associations du quartier s’y rejoignent le jeudi 7 mai 2026 pour une soirée festive. Au programme de cette soirée :• 15h et 18h : Concert de Mackenzie Leighton à la Chapelle de l’hôpital St-Jacques (Saison Vagabonde)• 16h30 : Atelier avec les artistes du Plongeoir (bienvenue aux enfants).• 19h : Repas partagé (bar et petite restauration).• 20h : Guitare jazz manouche avec Youenn Derrien et Anthony Muccio. Tout au long de la soirée, les porteurs de projet pourront vous présenter l’état d’esprit du lieu et les pistes de réaménagement. Au plaisir de vous y rencontrer !

La Cour de Gisèle Nantes 44202



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