Découvrez la fabrique de la gravure de l’artiste Lars Bo Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

En miroir de l’exposition « Le Graveur et les sortilèges », consacrée aux univers, figures et visions de Lars Bo, « La Fabrique de la gravure » propose un décentrement du regard. Il ne s’agit plus seulement de réfléchir à ce que la gravure nous donne à voir, mais encore à la manière dont elle advient. Cette exposition parallèle invite donc le visiteur à entrer dans l’atelier de l’artiste danois et à suivre, pas à pas, la genèse d’une image gravée.

La gravure est souvent perçue comme un résultat : l’estampe, l’image imprimée et diffusée. Elle est pourtant, avant toute chose, un processus, fait d’essais, de reprises, de gestes patients au moyen d’outils spécifiques. L’objectif de cette exposition est donc de décomposer les grandes étapes du travail de Lars Bo : du premier jet au travail sur la plaque de cuivre, des instruments du graveur à l’encrage, jusqu’au moment décisif de l’impression.

Les objets présentés (croquis, plaques, outils, épreuves) proviennent directement de l’atelier de l’artiste et sont prêtés par Ludmilla Balfour‑Hess, Miranda Roux, filles de l’artiste, et Titania Hess, sa petite‑fille, à qui la bibliothèque Sainte-Geneviève tient à exprimer encore une fois ses plus vifs remerciements. Leur confiance permet de donner à voir le travail de l’artiste d’un point de vue rarement adopté.

Le parcours proposé met en lumière la dimension profondément artisanale de l’œuvre de l’auteur de Taille douce : un conte d’imprimeur. Graveur au sens plein du terme, Lars Bo entretient un rapport intime avec la matière : le cuivre, attaqué puis repris ; l’encre, étalée puis essuyée ; le papier, choisi, pressé. Chaque étape du processus de gravure engage des choix esthétiques autant que techniques, où l’aléa joue un rôle fondamental. Quand bien même l’artiste témoigne d’un degré unique de maîtrise des techniques et des procédés de la gravure, l’estampe n’est jamais synonyme d’un contrôle total, désincarné et sans échappatoire. La gravure se construit plutôt dans un dialogue constant, même si parfois âpre, entre l’intention, le geste de l’artiste d’une part, et la résistance de la matière d’autre part.

En révélant les coulisses de la création, « La Fabrique de la gravure » ne cherche pas à dissiper le mystère des images de Lars Bo mais, au contraire, à faire porter le regard sur ce qui en est la source. Le merveilleux, l’inquiétant, le fantastique ne naissent pas seulement de l’imaginaire de l’artiste : ils prennent forme dans la rapidité du mouvement des premiers croquis à la volée, dans les patients essais préparatoires, dans le lent travail de la plaque, dans la répétition des gestes, et dans l’acceptation de l’aléa. En présentant ce qui précède l’image gravée, ce qui la rend possible et ce qui, humblement et silencieusement, continue de l’habiter, c’est l’émergence d’une œuvre d’art « qui bouge et [qui est] saisie dans le moment même où elle semble bouger encore », pour reprendre la formule de Julien Gracq à propos de la littérature dans En lisant en écrivant, que nous avons l’occasion d’observer.

À travers cette immersion dans l’atelier, le visiteur est invité à considérer la gravure non comme une simple technique d’impression et de reproduction, mais comme un art de la transformation, où le visible est le fruit d’un long et exigeant travail de fabrication.

Exposition « Le graveur et les sortilèges » : plongez-vous dans l’œuvre de Lars Bo ! Bibliothèque Sainte-Geneviève – 10, place du Panthéon, Paris 5e Du vendredi 17 avril 2026 au samedi 11 juillet 2026 Découvrez l’oeuvre de l’artiste dans une grande exposition, dans le hall de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Voir l’événement

En miroir de l’exposition « Le Graveur et les sortilèges », consacrée aux univers, figures et visions de l’artiste danois Lars Bo, « La Fabrique de la gravure » propose un décentrement du regard.

Du vendredi 17 avril 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T21:00:00+02:00

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Bibliothèque Sainte-Geneviève 6 rue Valette 75005 Bibliothèque nordiqueParis

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