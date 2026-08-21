Découvrez la magie du papier marbré lors d’un atelier ouvert à toutes et tous !, Médiathèque du Phénix, Metz

Informations pratiques

Découvrez la magie du papier marbré lors d’un atelier ouvert à toutes et tous ! Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque du Phénix Moselle

en continu sur l’après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Petits et grands sont invités à s’initier à cette technique fascinante qui consiste à faire danser les couleurs à la surface de l’eau pour créer des motifs uniques et poétiques. Chacun pourra expérimenter, laisser libre cours à sa créativité et repartir avec ses propres réalisations.

Cet atelier sera également l’occasion de plonger dans l’histoire du papier marbré grâce à une exposition dédiée à cette pratique artistique ancestrale, utilisée depuis des siècles pour orner livres et documents précieux.

Quelques ouvrages anciens seront présentés afin d’illustrer la richesse et la diversité des motifs obtenus grâce à cette technique délicate et surprenante.

Un moment de découverte, de création et d’émerveillement à partager en famille !

Médiathèque du Phénix 10, rue du Bon Pasteur 57070 Metz Metz 57070 Borny Moselle Grand Est

Petits et grands sont invités à s’initier à cette technique fascinante qui consiste à faire danser les couleurs à la surface de l’eau pour créer des motifs uniques et poétiques. Chacun pourra laisser…

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