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Découvrez la magie du papier marbré lors d’un atelier ouvert à toutes et tous !, Médiathèque du Phénix, Metz

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque du Phénix · Metz

Découvrez la magie du papier marbré lors d’un atelier ouvert à toutes et tous !, Médiathèque du Phénix, Metz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque du Phénix
Adresse
10, rue du Bon Pasteur 57070 Metz
Ville
57070 Metz
Département
Moselle
Tarif
en continu sur l'après-midi

Découvrez la magie du papier marbré lors d’un atelier ouvert à toutes et tous ! Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque du Phénix Moselle

en continu sur l’après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Petits et grands sont invités à s’initier à cette technique fascinante qui consiste à faire danser les couleurs à la surface de l’eau pour créer des motifs uniques et poétiques. Chacun pourra expérimenter, laisser libre cours à sa créativité et repartir avec ses propres réalisations.
Cet atelier sera également l’occasion de plonger dans l’histoire du papier marbré grâce à une exposition dédiée à cette pratique artistique ancestrale, utilisée depuis des siècles pour orner livres et documents précieux.
Quelques ouvrages anciens seront présentés afin d’illustrer la richesse et la diversité des motifs obtenus grâce à cette technique délicate et surprenante.
Un moment de découverte, de création et d’émerveillement à partager en famille !

Médiathèque du Phénix 10, rue du Bon Pasteur 57070 Metz Metz 57070 Borny Moselle Grand Est
Petits et grands sont invités à s’initier à cette technique fascinante qui consiste à faire danser les couleurs à la surface de l’eau pour créer des motifs uniques et poétiques. Chacun pourra laisser…

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