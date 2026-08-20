Découvrez la Réalité Virtuelle !, Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux de Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Découvrez la Réalité Virtuelle ! Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord
Entrée libre dans la limite des place disponibles. Tout public à partir de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !
Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]
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© AI
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