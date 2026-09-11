Découvrez le cloître d’un ancien couvent franciscain et son cadran solaire unique en Europe, Église des Récollets, Rouffach
samedi 19 septembre 2026 · Église des Récollets · Rouffach
Informations pratiques
Découvrez le cloître d’un ancien couvent franciscain et son cadran solaire unique en Europe 19 et 20 septembre Église des Récollets Haut-Rhin
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir le cloître de l’ancien couvent des franciscains, établis à Rouffach dès 1250. Dans la cour du cloître, dont subsistent les arcades, admirez un cadran solaire avec fresque, unique en Europe, datant du XVIIe siècle et restauré en 1979.
Église des Récollets Rue du 4e régiment de Spahis Marocains, 68250 Rouffach, France Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est 0389780300 https://www.ville-rouffach.fr/decouvrir-rouffach/a-voir-a-faire L’église des Récollets dédiée à Sainte Catherine d’Alexandrie faisait partie du complexe conventuel qui se situait entre la rue des Récollets et les remparts sud. Il faut faire abstraction des immeubles actuels se trouvant à droite de l’église, cet espace formant l’ancien cimetière.
L’église primitive, construite entre 1280 et 1300 connut plusieurs transformations. Elle est une des très rares églises d’ordre mendiant en Alsace à avoir été conservée avec sa chaire extérieure.
La construction accolée au chœur est la chapelle sépulcrale avec caveau et monument funéraire édifiée en 1606 par le comte Manderscheid-Blankenheim, grand bailli du Mundat et frère du seigneur-évêque.
Venez découvrir le cloître de l’ancien couvent des franciscains, établis à Rouffach dès 1250. Dans la cour du cloître, dont subsistent les arcades, admirez un cadran solaire avec fresque, unique en…
© Ville de Rouffach
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