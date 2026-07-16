Découvrez le musée de la Mémoire chapelaine, Malterie – Musée de la Mémoire chapelaine, La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

Découvrez le musée de la Mémoire chapelaine 19 et 20 septembre Malterie – Musée de la Mémoire chapelaine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Prenez un moment pour découvrir la Malterie, musée de la mémoire chapelaine, qui met en lumière l’histoire du chemin de fer et son impact sur le territoire, la vie quotidienne du début du XXe siècle et les métiers anciens avec leurs savoir-faire et traditions locales.

Profitez-en pour découvrir les expositions de peinture de Patrick Léon et Christine Dimey.

Malterie – Musée de la Mémoire chapelaine Avenue de la gare, 10600 La Chapelle-Saint-Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 La Chapelle-Saint-Luc Aube Grand Est 03 25 70 04 83 http://www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/ La Malterie de Champagne a été fondée en 1883 par les frères Bonnette pour transformer l’orge en malt.

La Seconde Guerre mondiale entraîne une forte baisse d’activité, et le bâtiment est touché par deux bombardements. Acquis par la commune en mai 1994, il constitue aujourd’hui l’unique témoin de l’activité économique et de l’architecture de la fin du XIXe siècle dans la ville.

Depuis 2000, il abrite le musée de l’ancienne Malterie de Champagne, qui présente, grâce aux dons de familles chapelaines, d’entreprises ou d’amis de la ville, un patrimoine illustrant le XXe siècle : cartes postales, coupes, diplômes, maquettes, tableaux, véhicules. Un logement d’avant-guerre et une salle de classe à l’ancienne y ont été reconstitués.

On peut également y découvrir des outils liés à l’artisanat, à l’industrie (notamment textile) et à l’agriculture, ainsi qu’un locotracteur et un camion de pompiers datant de 1935. Depuis janvier 2003, le musée accueille aussi une superbe et très rare maquette électrifiée représentant les anciennes rotondes SNCF de style Eiffel, détruites en mai 1944.

Prenez un moment pour découvrir la Malterie, musée de la mémoire chapelaine, qui met en lumière l’histoire du chemin de fer et son impact sur le territoire, la vie quotidienne du début du XXe siècle …

© Ville de LCSL