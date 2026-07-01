Partez à la découverte de l’histoire des sapeurs-pompiers de l’Aube, Espace Mémoire des Sapeurs-Pompiers de l’Aube, La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

Partez à la découverte de l’histoire des sapeurs-pompiers de l’Aube 19 et 20 septembre Espace Mémoire des Sapeurs-Pompiers de l’Aube Aube

Limitées à 5 personnes, dernière visite à 11h le matin et 17h l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors d’une visite commentée, vous pourrez découvrir les trois niveaux de l’espace d’exposition et apprécier les collections de pompes à bras et de motopompes, mais aussi les tenus, casques, médailles et miniatures.

Espace Mémoire des Sapeurs-Pompiers de l’Aube Impasse de la Malterie, 10 600 La Chapelle-Saint-Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est 06 75 06 48 43 Ouvert en 2025, l’espace mémoire des sapeurs-pompiers de La Chapelle-Saint-Luc est aménagé dans les locaux de la Malterie. Il propose, sur trois niveaux d’exposition de découvrir les multiples évolutions techniques en matière de secours et de protection des sapeurs-pompiers au fil des années.

Lors de cette visite commentée, vous pourrez découvrir les trois niveaux de l’espace d’exposition et apprécier les collections de pompes à bras et de motopompes mais aussi les tenus, casques, et…

© Commission Histoire des sapeurs-pompiers de l’Aube