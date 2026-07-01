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AGENDA · La Chapelle-Saint-Luc

Partez à la découverte du hameau de Fouchy, Randonnée du patrimoine, La Chapelle-Saint-Luc

samedi 19 septembre 2026 · Randonnée du patrimoine · La Chapelle-Saint-Luc

Partez à la découverte du hameau de Fouchy, Randonnée du patrimoine, La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Randonnée du patrimoine
Adresse
58 Avenue Aristide Briand 10600 La Chapelle-Saint-Luc
Ville
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Département
Aube

Partez à la découverte du hameau de Fouchy Samedi 19 septembre, 10h00 Randonnée du patrimoine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Laissez-vous guider par M. Michael Thomas, lors d’une randonnée du patrimoine à La Chapelle-Saint-Luc.

Randonnée du patrimoine 58 Avenue Aristide Briand 10600 La Chapelle-Saint-Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est parking Edouard Herriot
Laissez-vous guider par Monsieur Michael Thomas, lors de cette randonnée du patrimoine à La Chapelle-Saint-Luc.

© Ville de La Chapelle Saint-Luc

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