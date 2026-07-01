Promenez-vous dans le patrimoine naturel du parc Pierre Pitois, Parc Pierre Pitois, La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

Promenez-vous dans le patrimoine naturel du parc Pierre Pitois 19 et 20 septembre Parc Pierre Pitois Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez vous balader et vous détendre dans le parc et notamment, son parc animalier, ses étangs et ses aires de jeux.

Parc Pierre Pitois 54 avenue Aristide Briand, 10600 La Chapelle-Saint-Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est 06 73 79 82 97 http://www.ville-la-chapelle-st-luc.fr Le parc Pierre Pitois est composé d’un parc animalier qui abrite canards, cygnes, paons, faisans, pintades, chèvres, un pavillon floral, un pavillon exotique, sept étangs, des aires de jeux et de détente. Vous y retrouverez aussi, depuis 2010, des animations autour d’un jardin pédagogique. Depuis 2013, des abeilles locales y résident dans leurs ruches.

Situé sur le site d’anciennes gravières, le parc Pierre Pitois accueille environ 85000 visiteurs chaque année, et a reçu le prix du parc régional, en 2002, par le Comité Régional de Fleurissement.

Venez vous balader et vous détendre dans le parc et notamment, son parc animalier, ses étangs et ses aires de jeux.

© Ville de LCSL