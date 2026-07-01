Admirez les vitraux de l’église Saint-Luc, Église Saint-Luc, La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

Admirez les vitraux de l’église Saint-Luc Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Église Saint-Luc Aube

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:35:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:35:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire de l’église et de ses nouveaux vitraux lors d’une visite commentée (durée : 35 min).

Église Saint-Luc 2, rue Louis-Pasteur, 10600 La Chapelle Saint-Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est 03 25 71 63 43 https://ville-la-chapelle-st-luc.fr/ [{« type »: « email », « value »: « micro-folie@la-chapelle-st-luc.eu »}] Construite entre 1513 et 1580, l’église Saint-Luc offre les caractéristiques des « églises nouvelles » construites au XVIe siècle. Elle est bâtie sur un plan en croix avec un transept doublé et une nef unique à 2 travées, sans bas-côtés. Elle offre un remarquable mobilier : une Vierge à l’enfant du XIIIe, un retable, des vitraux, ainsi que des carreaux émaillés du XVIe. Elle est classée au titre des Monuments historiques. En 2025, les vitraux font l’objet d’une restauration et des verrières contemporaines sont ajoutées.

Partez à la découverte de l’histoire de l’église et de ses novueaux vitraux lors d’une visite commentée (durée: 35min).

© Ville de La Chapelle Saint-Luc