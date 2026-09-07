Découvrez l’église restaurée, son retable et ses remarquables fresques, Église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès, Soulomès

Informations pratiques

Découvrez l’église restaurée, son retable et ses remarquables fresques 19 et 20 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

⛪ À la découverte de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès

Le charmant village de Soulomès s’est développé dès les XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, autour d’un noyau historique formé par l’église Sainte-Marie-Madeleine et une commanderie de l’ordre de l’Hôpital.

L’église, classée Monument Historique, est un édifice composite qui témoigne de plusieurs campagnes d’agrandissement. Après les ravages de la guerre de Cent Ans, une nouvelle phase d’aménagement voit la nef et le chœur se parer d’un exceptionnel décor peint.

Les peintures murales du début du XVIᵉ siècle, d’une grande richesse ornementale, constituent un témoignage artistique rare dans la région. Un vaste programme de restauration des peintures et du retable a été mené de 2016 à 2022, redonnant tout leur éclat aux chefs-d’œuvre de cette église.

Une visite à ne pas manquer pour les passionnés de patrimoine religieux et d’art mural ancien !

Église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès Bourg, 46240 Soulomès Soulomès 46240 Lot Occitanie 05 65 21 17 58 Cette église du XIIe siècle a été l’église de la commanderie hospitalière des Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

L’église de Soulomès est réputée pour ses riches décors peints réalisés au début du XVIe siècle dans la nef et le chœur. Sa restauration récente a reçu le prix spécial du jury des Rubans du Patrimoine en 2022.

⛪ À la découverte de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès

© Mairie de Soulomes