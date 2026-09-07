Découvrez les collections de l’Institut Métapsychique International, Institut Métapsychique International (IMI), Paris

Informations pratiques

Découvrez les collections de l’Institut Métapsychique International 19 et 20 septembre Institut Métapsychique International (IMI) Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Institut Métapsychique International (IMI), fondé en 1919 et reconnu d’utilité publique, est l’un des plus anciens centres de recherche consacré à l’étude scientifique des phénomènes dits « paranormaux ». Depuis plus d’un siècle, il conserve un important patrimoine documentaire, scientifique et historique, témoin de l’évolution des recherches sur ces phénomènes.

À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, les collections photographiques de l’Institut seront particulièrement mises à l’honneur. Photographies d’expériences, portraits de chercheurs et de médiums, et autres documents d’archives illustrent la place essentielle qu’occupait la photographie dans les recherches menées au XXᵉ siècle. Bien plus qu’un simple moyen d’illustration, elle était alors utilisée comme un outil d’observation, d’enregistrement et de documentation des expériences.

Le public pourra également découvrir d’autres aspects des collections de l’Institut à travers plusieurs espaces de découverte consacrés aux moulages, aux instruments de recherche, aux archives et à la bibliothèque. Des membres de l’IMI seront présents pour présenter ces collections, répondre aux questions des visiteurs et faire découvrir l’histoire, les missions et les activités actuelles de cette institution singulière.

Institut Métapsychique International (IMI) 51 rue de l’aqueduc 75010 Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris Île-de-France Fondé en 1919 et reconnu d’utilité publique, l’Institut Métapsychique International (IMI) est l’un des plus anciens centres de recherche au monde consacré à l’étude scientifique des phénomènes dits « paranormaux » : télépathie, clairvoyance, précognition ou encore psychokinèse. Installé depuis 2002 au 51 rue de l’Aqueduc, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, l’Institut poursuit une démarche fondée sur l’observation, l’expérimentation et le dialogue entre les sciences humaines, les sciences expérimentales et l’histoire des savoirs. À travers sa bibliothèque patrimoniale, ses archives, ses instruments historiques et ses espaces de recherche, l’IMI témoigne de plus d’un siècle d’histoire intellectuelle et scientifique. Il conserve un patrimoine exceptionnel consacré aux recherches sur la conscience et les expériences humaines extraordinaires, tout en proposant aujourd’hui des conférences, des expositions, des rencontres et des activités de médiation scientifique ouvertes au public. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs sont invités à découvrir ce lieu singulier, son histoire, ses collections et les grandes figures qui ont marqué son développement. Cette visite offre une plongée dans un pan méconnu du patrimoine scientifique français, à la croisée de l’histoire des sciences, de la psychologie et de l’exploration de la conscience. Arrêts de métro à proximité : Stalingrad ou Louis-Blanc

Visite libre

© Collection Institut Métapsychique International / Agence Martienne