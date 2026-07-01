Découvrez les mémoires du cimetière de la Chauvinière !, Cimetière de la chauvinière, Nantes

Informations pratiques

Découvrez les mémoires du cimetière de la Chauvinière ! 18 – 20 septembre Cimetière de la chauvinière Loire-Atlantique

Munissez vous de votre téléphone ou de votre tablette afin d’accéder au parcours de visite numérique sur l’application gratuite BALUDIK !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Office nationale des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) vous propose ce parcours numérique, une invitation à découvrir plusieurs parcours au travers des conflits contemporains.

Suivez Alice et son grand-père, Pierre, qui ont décidé de visiter le cimetière afin que Pierre se remémore ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, la Guerre d’Indochine et la Guerre d’Algérie.

Laissez-vous guider par les indices pour explorer ce cimetière et résolvez les énigmes pour découvrir l’histoire du site et le parcours des personnes, civiles ou militaires, enterrées ici.

Cimetière de la chauvinière 20 boulevard de la Chauvinière 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’Office nationale des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) vous propose ce parcours numérique, une invitation à découvrir plusieurs parcours au travers des conflits contemporains.

©ONaCVG