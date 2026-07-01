Découvrez les réserves de livres et d’objets d’une bibliothèque humaniste, Bibliothèque Humaniste, Sélestat

Informations pratiques

Découvrez les réserves de livres et d’objets d’une bibliothèque humaniste 19 et 20 septembre Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin

Gratuit. Places très limitées. Réservation recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

En compagnie d’un professionnel, découvrez un lieu généralement inaccessible au public : les réserves de livres et d’objets, inaugurées en 2018 dans le cadre des travaux de rénovation de la bibliothèque. Profitez de ce moment d’échange hors du temps pour découvrir un original du Trésor.

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 58 07 20 »}] Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes en juin 2018, après quatre années de fermeture pour restructuration, menée par l’architecte Rudy Ricciotti.

Cette bibliothèque conserve un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe et XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages provient de la bibliothèque paroissiale et de la collection personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

En compagnie d’un professionnel, découvrez un lieu généralement inaccessible au public : les réserves de livres et d’objets, inaugurées en 2018 dans le cadre des travaux de rénovation de la Profitez…

© Ville de Sélestat