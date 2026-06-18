Arlempdes

Découvrez les trésors d’Auvergne Château d’Arlempdes

Le Château d’Arlempdes Arlempdes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Animations médiévales par la troupe de reconstitution historique La Piedtailhe

Ateliers de tissage, de reconnaissance d’épices, essayage d’armures, tir à l’arc, ect …

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Le Château d’Arlempdes Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 22 27 69 chantaldecla@yahoo.fr

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English :

Medieval entertainment by the historical reenactment troupe La Piedtailhe

Workshops on weaving, spice identification, armor try-ons, archery, etc.

L’événement Découvrez les trésors d’Auvergne Château d’Arlempdes Arlempdes a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire