Découvrez les trésors d’Auvergne Château d’Arlempdes Arlempdes
Découvrez les trésors d’Auvergne Château d’Arlempdes Arlempdes dimanche 5 juillet 2026.
Arlempdes
Découvrez les trésors d’Auvergne Château d’Arlempdes
Le Château d’Arlempdes Arlempdes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Animations médiévales par la troupe de reconstitution historique La Piedtailhe
Ateliers de tissage, de reconnaissance d’épices, essayage d’armures, tir à l’arc, ect …
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Le Château d’Arlempdes Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 22 27 69 chantaldecla@yahoo.fr
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English :
Medieval entertainment by the historical reenactment troupe La Piedtailhe
Workshops on weaving, spice identification, armor try-ons, archery, etc.
L’événement Découvrez les trésors d’Auvergne Château d’Arlempdes Arlempdes a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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