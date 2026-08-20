Découvrez l’Espace des métiers d’autrefois, Musée des métiers d’autrefois, Saint-Sulpice-la-Pointe

Informations pratiques

Découvrez l’Espace des métiers d’autrefois 19 et 20 septembre Musée des métiers d’autrefois Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au rez-de-chaussée du bureau d’information touristique, découvrez une exposition d’objets et d’outils consacrée aux métiers d’antan qui ont fait la renommée de Saint-Sulpice : arçonnerie, brosserie, travail du bois et du fer… jusqu’à la reconstitution d’un ancien salon de coiffure.

Musée des métiers d’autrefois Rue du 3 Mars 1930, 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe Saint-Sulpice-la-Pointe 81370 Tarn Occitanie 05 63 41 89 50 Découvrez le riche passé industriel de Saint-Sulpice au XIXe siècle à travers une collection d’outils, de machines et d’objets liés aux métiers d’autrefois.

Travail du bois, du fer et du cuivre, ancien salon de coiffure, photos anciennes et espace archéologie vous plongent dans le quotidien des artisans d’autrefois et dans l’histoire des savoir-faire aujourd’hui disparus ou devenus rares. Parking gratuit à proximité.

Au rez-de-chaussée du bureau d’information touristique, l’espace présente une exposition d’objets et d’outils sur les métiers d’antan ayant fait la renommée de Saint-Sulpice : arçonnerie, brosserie,…

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