Visite commentée : à la découverte du souterrain médiéval du Castela, Souterrain du castella, Saint-Sulpice-la-Pointe

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte du souterrain médiéval du Castela 19 et 20 septembre Souterrain du castella Tarn

Gratuit. Réservation obligatoire. Visites flash de 30min, plus courtes que les visites classiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le souterrain médiéval du Castela.

Formé d’une succession de galeries et de salles creusées au pic de fer au Moyen Âge, ce souterrain de 142 mètres de long se situe sous les ruines du château de Sicard Alaman. La régularité de ses parois et de ses voûtes crée une atmosphère singulière, tandis que ses ingénieux aménagements dédiés à la vie quotidienne et à la défense ne manquent pas d’impressionner les visiteurs.

Souterrain du castella 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe Saint-Sulpice-la-Pointe 81370 Tarn Occitanie 05 63 41 89 50 https://www.lepaysdecocagne.fr/souterrain-et-chateau-du-castella/ https://www.facebook.com/tarnagout.tourisme [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 41 89 50 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepaysdecocagne.fr/pratique/billetterie/ »}] Plongez au cœur du Moyen Âge et découvrez le souterrain du Castella, le seul souterrain ouvert à la visite en Occitanie.

Long de 142 mètres, ce site remarquablement conservé témoigne de la vie quotidienne au Moyen Âge. Salles de vie, silos à grains, points d’eau et niches à lampes révèlent des aménagements rares, dissimulés sous les anciennes forteresses.

Accompagnés par un guide en costume, partez à la découverte de ce lieu mystérieux et laissez-vous transporter par son histoire, entre patrimoine, légendes et émotions.

Une immersion originale au cœur de plus de 800 ans d’histoire, à vivre en famille ou entre amis ! Température constante de 14-15 degrés, pensez à prendre une petite laine

Déconseillé aux personnes souffrant de claustrophobie

Non accessible en fauteuil roulant

Animaux non autorisés

Parking gratuit à proximité

Accès autocar

Camping-cars autorisés

Toilettes publiques

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le souterrain médiéval du Castela.

@jeanpierrepeiro