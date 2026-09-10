Visitez l’église Saint-Sulpice, Église de Saint-Sulpice, Saint-Sulpice-la-Pointe

Informations pratiques

Visitez l’église Saint-Sulpice 19 et 20 septembre Église de Saint-Sulpice Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Église Saint-Sulpice

Un chef-d’œuvre du gothique méridional

Dominant le paysage avec son clocher-mur monumental de 40 mètres, le plus haut du Tarn, l’église Saint-Sulpice est un incontournable du patrimoine régional.

Cette église forteresse, construite au cœur de la Guerre de Cent Ans, comporte une nef unique en brique, typique du gothique méridional, entamée vers 1360.

En 1381, Gaston Fébus, comte de Foix et de Béarn, lance la construction du clocher, rapidement interrompue par le duc de Berry.

Ce n’est qu’au milieu du XVe siècle que le clocher est finalement rehaussé, atteignant sa hauteur impressionnante de 40 mètres.

Admirez les gargouilles ornant les chapelles latérales, ainsi que les armoiries de Gaston Fébus sur le portail principal. Un monument exceptionnel à ne pas manquer !

Église de Saint-Sulpice 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe Saint-Sulpice-la-Pointe 81370 Tarn Occitanie 05 63 41 89 50 https://www.tourisme-tarnagout.com Saint-Sulpice-la-Pointe, ainsi nommée en raison du territoire en forme d’angle aigu que cette ville occupe à la confluence du Tarn et de l’Agout, est depuis toujours un lieu de passage. La bastide du 13e siècle fait partie des premières qui se sont développées dans le Tarn. Elle s’est établie aux pieds du site du Castela, ancienne motte castrale appartenant aux comtes de Toulouse.

Église Saint-Sulpice

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