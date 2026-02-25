Découvrez l’espace Micro-Folie !, Musée Westercamp, Wissembourg

Informations pratiques

Découvrez l’espace Micro-Folie ! 19 et 20 septembre Musée Westercamp Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez du Musée Numérique et laissez-vous guider à travers la Collection Grand Est, diffusée sur grand écran. Explorez les œuvres des plus grands musées tout en découvrant des contenus interactifs accessibles à tous.

Tout au long de la journée, une sélection de jeux inspirés des grands musées sera également mise à votre disposition pour apprendre en s’amusant.

Musée Westercamp 10 rue du Chapitre, 67160 Wissembourg Wissembourg 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est 03 88 07 75 19 https://www.nef-wissembourg.fr/Nef/Pole-Culture/Musee.html Le musée Westercamp se définit comme un musée urbain à dominante historique, tenant compte de la situation frontalière de la ville. D’importantes collections militaires liées à la guerre franco-prussienne de 1870 côtoient les lithographies de l’imagerie Wentzel & successeurs (1840-1920) de Wissembourg. Dans les collections, se trouvent également de l’archéologie, des éléments d’architecture du Moyen Âge et de belles pièces de mobilier alsacien.

Le projet met en lumière la particularité géographique de Wissembourg et son histoire mouvementée et offre ainsi au musée un axe original et fort mettant en avant les rapports économiques, culturels, religieux, politiques et militaires entre les Wissembourgeois et leurs voisins allemands, rapports qui continuent aujourd’hui à se nouer.

Profitez du Musée Numérique et laissez-vous guider à travers la Collection Grand Est, diffusée sur grand écran. Explorez les œuvres des plus grands musées tout en découvrant des contenus interactifs …

©Ville de Wissembourg