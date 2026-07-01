Découvrez l’histoire de la mairie de Vauchassis, Mairie de Vauchassis, Vauchassis
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Vauchassis · Vauchassis
Informations pratiques
Découvrez l’histoire de la mairie de Vauchassis 19 et 20 septembre Mairie de Vauchassis Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir, lors d’une exposition, l’histoire, le patrimoine et les souvenirs de la mairie de Vauchassis.
Mairie de Vauchassis 2 place de la mairie 10190 Vauchassis Vauchassis 10190 Aube Grand Est 03 25 75 80 24 La mairie se situe au cœur de la commune de Vauchassis. Elle constitue un élément important du patrimoine communal. Celle-ci a été construite en 1892 et est considérée avec l’église comme un monument remarquable du village.
Venez découvrir lors d’une exposition l’histoire, le patrimoine et les souvenirs de la mairie de Vauchassis.
© Commune de Vauchassis
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