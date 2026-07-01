Découvrez librement une mairie, Mairie de Vauchassis, Vauchassis

Informations pratiques

Découvrez librement une mairie 19 et 20 septembre Mairie de Vauchassis Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir librement une mairie érigée au XIXe siècle, considérée comme un monument remarquable du village.

Mairie de Vauchassis 2 place de la mairie 10190 Vauchassis Vauchassis 10190 Aube Grand Est 03 25 75 80 24 La mairie se situe au cœur de la commune de Vauchassis. Elle constitue un élément important du patrimoine communal. Celle-ci a été construite en 1892 et est considérée avec l’église comme un monument remarquable du village.

Venez découvrir librement cette mairie érigée au XIXe siècle, considérée comme monument remarquable du village.

© A. Roux