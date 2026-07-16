Venez voir une exposition sur la flore des jardins, Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge, Vauchassis
samedi 19 septembre 2026 · Église de l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge · Vauchassis
Informations pratiques
Venez voir une exposition sur la flore des jardins 19 et 20 septembre Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez dans les rues et chemins de Vauchassis, cette exposition de photographies de Arnaud Laculle sur la flore des jardins.
Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge 10190 Vauchassis, France Vauchassis 10190 Aube Grand Est 0325758024 L’église a été construite de 1750 à 1760 pour remplacer deux édifices effondrés au XVIIIe siècle. Elle présente une architecture néo-classique avec une voûte à croisées d’ogives et possède une façade sobre et harmonieuse.
Elle est dotée d’un remarquable mobilier religieux dont un maître-autel en marbre.
Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1986.
Découvrez dans les rues et chemins de Vauchassis, cette exposition de photographies de Arnaud Laculle sur la flore des jardins.
© Arnaud Laculle
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