Visitez librement une église de style néo-classique, Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge, Vauchassis
samedi 19 septembre 2026 · Église de l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge · Vauchassis
Informations pratiques
Visitez librement une église de style néo-classique 19 et 20 septembre Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir une église construite entre 1750 et 1760, de style néo-classique.
Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge Vauchassis, 10190 Vauchassis, France Vauchassis 10190 Aube Grand Est 0325758024 Cette église a été construite de 1750 à 1760 pour remplacer deux édifices effondrés au XVIIIe siècle. Elle présente une architecture néo-classique avec une voûte à croisées d’ogives et possède une façade sobre et harmonieuse.
Elle possède un remarquable mobilier religieux dont un maître-autel en marbre.
Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1986.
Venez découvrir cette église construite entre 1750 et 1760, de style néo-classique. Elle possède également un remarquable mobilier religieux
© Commune de Vauchassis
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