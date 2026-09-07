Découvrez l’histoire et les secrets de ce château du XVIIIe siècle, Château de Plassac, Plassac

Informations pratiques

Découvrez l’histoire et les secrets de ce château du XVIIIe siècle 19 et 20 septembre Château de Plassac Charente-Maritime

Tarif réduit 7€/adulte – 5€/ étudiant – gratuit pour enfant < 6ans. Sur inscription pour les visites guidées. Nombre de places limité à 15 personnes. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le château du duc d’Épernon, sa tour du Pèlerin, située sur l’un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ainsi que ses chais et sa distillerie.

Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Visites commentées à tarif réduit de 10h à 11h, de 11h à 12h, de 15h à 16h et de 16h à 17h.

Une dégustation des produits est possible et incluse dans le tarif.

Château de Plassac Avenue de Haute Saintonge, 17240 Plassac, France Plassac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546498185 https://www.chateaudeplassac.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 49 81 85 »}, {« type »: « email », « value »: « dampierre@chateaudeplassac.com »}, {« type »: « email », « value »: « henridedampierre@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0613564358 »}] Château cité depuis le XIIIe siècle. La demeure du XVIIIe a succédé à deux autres édifices. La reconstruction du château médiéval aurait eu lieu vers 1555. Après 1633, le duc d’Epernon fit agrandir les fossés, allonger les ailes latérales, flanquer les angles de pavillons bastionnés. Cet important édifice est démoli à partir de 1769 par Charles de Malvin, marquis de Montazet, baron de Quinsac, conservant simplement les bases et les fossés dans la construction du nouvel édifice. Selon la tradition, les plans seraient dus à Victor Louis, mais il semble plus vraisemblable de les attribuer à l’architecte Christophe Macaire sur les directives du marquis. Vers 1859, la famille de Dampierre fit démolir les restes de l’ancienne basse-cour médiévale, niveler l’esplanade et bâtir une aile de dépendances parallèle à celle des écuries du 18e. En 1940, Rommel y installe son état-major.

Du château du XVIe siècle subsiste, au sud, la « tour du pèlerin », châtelet d’entrée rectangulaire à pilastres flamboyants sur culots figuratifs, et la grange. Le logis du XVIIIe siècle est un long bâtiment composé d’un haut pavillon central prolongé par deux ailes terminées, côté cour, par deux avant-corps latéraux coiffés de frontons triangulaires sculptés d’allégories guerrières. Côté jardin, elles se terminent par deux pavillons reprenant la forme des pavillons bastionnés du duc d’Epernon. L’intérieur comporte un vestibule orné de trophées en stuc, un grand escalier suspendu à rampe ouvragée, une chapelle à lambris de hauteur en stuc, un salon à l’italienne avec galerie orné de faux marbres et d’une peinture murale illustrant la vie de Henri IV. Côté cour, la demeure est précédée par une vaste basse-cour, encadrée par deux ailes de dépendances flanquées de deux pavillons. L’aile sud, du XIXe siècle, imite les grandes lignes architecturales de celle du XVIIIe.

Venez découvrir le château du duc d’Epernon, avec sa tour du Pélerin, située sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ses chais et sa distillerie.

©Château de Plassac