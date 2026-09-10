Visites guidées de la villa gallo-romaine de Plassac, Villa gallo-romaine de Plassac, Plassac
samedi 19 septembre 2026 · Villa gallo-romaine de Plassac · Plassac
Informations pratiques
Visites guidées de la villa gallo-romaine de Plassac 19 et 20 septembre Villa gallo-romaine de Plassac Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée de la villa gallo-romaine de Plassac
Partez à la découverte du site archéologique de la villa gallo-romaine de Plassac, située au bord de l’estuaire de la Gironde.
La visite permettra d’explorer les vestiges de cette demeure antique et d’admirer ses remarquables pavements de mosaïques.
Villa gallo-romaine de Plassac Rue Chardonnet, 33390 Plassac Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 42 84 80 https://www.gironde.fr/culture/patrimoines-culturels#plassac Villa gallo-romaine occupée entre le Ier et le Vème siècle. Magnifiques pavements de mosaïques datant du IVème siècle. Parking à proximité du site.
Visite guidée du site archéologique de la villa gallo-romaine de Plassac.
©CD33
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