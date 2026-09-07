Découvrez librement cette église du XIIe siècle et ses riches décors, Église Saint-Pancrace, Aramon

Informations pratiques

Découvrez librement cette église du XIIe siècle et ses riches décors 19 et 20 septembre Église Saint-Pancrace Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⛪ Visite de l’église Saint-Pancrace

Découvrez l’église Saint-Pancrace, récemment restaurée et classée au titre des Monuments historiques.

Admirez ses décors peints, ses boiseries, ses fonts baptismaux remarquables, ainsi que des objets sacerdotaux et des tableaux.

Pour approfondir son histoire, n’hésitez pas à consulter le site de l’association qui anime et valorise ce patrimoine : Amis de Saint-Pancrace.

Église Saint-Pancrace Rue Pitot, 30390 Aramon Aramon 30390 Gard Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/amis.saintpancracedaramon?locale=fr_FR »}] Située au centre du village, cette église romane a été bâtie à partir du XIIe siècle, agrandie aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle possède des décors peints, des boiseries et des fonts baptismaux remarquables, des objets sacerdotaux (chasubles, ciboires) et des tableaux. Ce bâtiment a récemment fait l’objet d’une restauration complète.

⛪ Visite de l’église Saint-Pancrace

©Amis de Saint-Pancrace